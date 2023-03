Men's March Madness bracket revealed

Alabama earned the program's first-ever No. 1 overall seed when the men's NCAA Tournament bracket was revealed on Sunday night. Houston, Kansas and Purdue earned the other three No. 1 seeds.

1. Alabama, 2. Arizona, 3. Baylor, 4. Virginia, 5. San Diego St., 6. Creighton, 7. Missouri, 8. Maryland, 9. West Virginia, 10. Utah St., 11. NC St., 12. Charleston, 13. Furman, 14. UC Santa Barbara, 15. Princeton, 16. Texas A&M-Corpus Christi/Southeast Missouri St. West Region (Las Vegas): 1. Kansas, 2. UCLA, 3. Gonzaga, 4. UConn, 5. Saint Mary's, 6. TCU, 7. Northwestern, 8. Arkansas, 9. Illinois, 10. Boise St., 11. Arizona St./Nevada, 12. VCU, 13. Iona, 14. Grand Canyon, 15. UNC Asheville, 16. Howard

1. Houston, 2. Texas, 3. Xavier, 4. Indiana, 5. Miami, 6. Iowa St., 7. Texas A&M, 8. Iowa, 9. Auburn, 10. Penn St., 11. Mississippi St./Pittsburgh, 12. Drake, 13. Kent St., 14. Kennesaw St., 15. Colgate, 16. Northern Kentucky East Region (New York): 1. Purdue, 2. Marquette, 3. Kansas St., 4. Tennessee, 5. Duke, 6. Kentucky, 7. Michigan St., 8. Memphis, 9. Florida Atlantic, 10. USC, 11. Providence, 12. Oral Roberts, 13. Louisiana, 14. Montana St., 15. Vermont, 16. Texas Southern/Fairleigh Dickinson

Notes:

Big Ten (8), SEC (8), Big 12 (7), ACC (5), Big East (5), Pac-12 (4), Mountain West (4), West Coast (2), American (2). Welcome back: Furman (last appeared in 1980), Howard (1992), Southeast Missouri St. (2000) and Florida Atlantic (2002) all return to the tournament after 20+ year absences.

First-timer: Kennesaw St. (eligible for the postseason since 2010) earned its first-ever March Madness berth.

Kennesaw St. (eligible for the postseason since 2010) earned its first-ever March Madness berth. Hot at the right time: Texas Southern went 14-20 but won the SWAC Tournament, making the Tigers just the third 20-loss team to ever make the field.

What's next: The action begins Tuesday and Wednesday with the "First Four" in Dayton, Ohio.